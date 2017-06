Britse regering spreekt tegen dat Trump staatbezoek uitstelt

De Britse regering spreekt tegen dat het staatsbezoek van Donald Trump aan Groot-Brittanniƫ niet doorgaat. De Britse krant The Guardian meldt dat Trump de Britse premier Theresa May een paar weken geleden in een telefoongesprek heeft laten weten dat hij niet wil komen als er grote protesten rond zijn bezoek worden verwacht.

De Britse regering zegt echter dat het bezoek vooralsnog gewoon doorgaat. Een woordvoerder weigert verder in te gaan op speculaties.

May was de eerste regeringsleider die hem uitnodigde, zeven dagen na zijn inauguratie als de Amerikaanse president. De uitnodiging kwam haar op veel kritiek te staan. Veel diplomaten vonden dat May erg vroeg was met haar handreiking. Onder meer de voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow, zei het bezoek niet te steunen. Hij zei hem niet welkom te willen heten in het parlement.

Een petitie tegen Trumps staatsbezoek werd door honderdduizenden Britten getekend. Nadat Trump het inreisverbod uit zeven voornamelijk islamitische landen had ingesteld, gingen in meerdere Britse steden tienduizenden mensen de straat op.

Stilte

De krant baseert zich op een anonieme adviseur van Theresa May, die verrast zou zijn door Trumps verzoek. Volgens The Guardian verklaart het uitstel de stilte in regeringskringen rond het controversiƫle bezoek.

Premier May bezocht Trump in januari in de VS. Hier zei ze dat ze de banden tussen de VS en Groot-Brittanniƫ wil aanhalen. "Samen zijn we een baken van welvaart en gerechtigheid. De toekomst van onze beide landen is rooskleurig", zei ze toen.

Trump botste recent met de Amerikaanse ambassadeur in Londen, Lewis Lukens, die nog onder zijn voorganger Obama is aangesteld. Lukens roemde de Londense burgemeester Sadiq Khan om zijn optreden na de aanslagen bij London Bridge en Borough Market. Trump had zelf kort daarvoor juist veel kritiek geleverd op Khan. Zijn eigen kandidaat voor de ambassadepost is nog niet goedgekeurd.