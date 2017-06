Herlings verspeelt zege in tweede manche

Jeffrey Herlings is in de Grand Prix van Rusland als tweede geƫindigd. De 22- jarige Brabantse MXGP-coureur was in de eerste manche de beste, maar bleef met zijn KTM in de tweede manche steken op plek acht.

Het had zaterdagavond en zondagavond hard geregend in Toeapse en dat was aan het circuit duidelijk te zien. Zeker in de tweede manche sloegen de motoren af en toe af omdat ze niet door de diepe groeven kwamen.

Clement Desalle had daar als een van de weinigen amper last van en schreef de grand prix op zijn naam. In de WK-stand klom Herlings, tweevoudig wereldkampioen in de MX2, naar de vierde plaats. Het gat met de derde plek is met nog negen GP's te gaan 42 punten.