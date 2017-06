Automobilist die voetgangers aanreed had lage bloedsuikerspiegel

De automobilist die gisteren bij station Amsterdam Centraal voetgangers aanreed, is een 45-jarige man uit Amsterdam. Acht mensen raakten gewond, onder wie zeven toeristen. Vier van hen liggen nog in het ziekenhuis, van wie twee kunstmatig in slaap worden gehouden.

Volgens de politie is er geen opzet in het spel. Na bloedonderzoek bleek de man niet onder invloed te zijn, maar wel een lage bloedsuikerspiegel te hebben. Daar zou hij medicijnen voor hebben.

Bekeuring

De man werd vlak voor het ongeluk aangesproken door agenten, omdat hij op de trambaan reed. "Hij maakte toen nog geen verwarde indruk", vertelt een woordvoerder. Hij kreeg een bekeuring en hem werd verteld dat hij stapvoets de trambaan moest volgen om weer op de gewone rijbaan terecht te komen.

"Dat deed hij in eerste instantie ook. Ineens hoorden agenten het toerental van zijn auto flink omhoog schieten." De man reed vervolgens meerdere voetgangers aan en kwam tot stilstand tegen een muurtje bij de metro-ingang. Hij is aangehouden.