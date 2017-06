Bij Ferrari zijn de kaarten geschud, terwijl Hamilton nog moet knokken

Hamilton heeft iets recht te zetten in Canada. Het circuit van Montréal is hem goed gezind: Hamilton won er al vijf keer. "Het is fijn hier terug te keren. Dit is een circuit dat je moet aanvallen. Het vraagt om een agressieve rijstijl. Dat ligt me wel, hoewel Ferrari in mijn ogen de favoriet is. Monaco is passé. Ik ben er klaar voor."

Geen toeval

Aan zelfvertrouwen dus geen gebrek bij Hamilton. Toch moet hij op z'n qui-vive zijn. Vettels verrassende eerste zege in Australië werd door velen nog als een toevalstreffer beschouwd, maar inmiddels is duidelijk dat de Italiaanse renstal een topauto heeft gebouwd die op elk circuit kan winnen. En er is nog een belangrijk aspect: Vettel heeft zijn teamgenoot op z'n nummer gezet.

Hij is veteraan Kimi Räikkönen, wiens laatste GP-zege dateert uit 2013, duidelijk de baas en heeft bij Ferrari de status van eerste rijder. Dat kan een bepalende rol gaan spelen in de rest van het seizoen.