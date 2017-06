FBK Games: Schippers, Hassan en Martina

Opvallend detail, in Hengelo worden ook de Ethiopische trials gehouden. Dat betekent dat de beste Ethiopische atleten hier uitmaken wie van hen naar de WK mag. Voorheen gebeurde dat alleen op de 10.000 meter, nu zijn daar ook de middenafstanden bij gekomen.

Haan: "Jos Hermens, de grote man achter de FBK Games, heeft goede contacten in Ethiopië. En nu zijn vriend Haile Gebreselassie de grote man is geworden bij de Ethiopische atletiekbond, is het lijntje al helemaal kort."

Crystal meth

Volgens Haan is er ook een andere Afrikaanse atleet die in het oog springt: de Zuid-Afrikaan Luvo Manyonga. Hij won zilver bij het verspringen in Rio de Janeiro, maar vooral zijn levensverhaal is bijzonder.

"Hij was een groot atletiektalent, maar raakte verslaafd aan de drug crystal meth. Vlak voor de Olympische Spelen in 2012 werd hij betrapt bij een dopingtest. Een schorsing volgde. Na zijn schorsing was hij op de weg terug tot zijn coach stierf en hij weer terugviel in zijn drugsgebruik. Maar hij raapte zichzelf bijeen en won zilver in Rio. En dit jaar sprong hij al een PR van 8,65 meter."