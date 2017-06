Opnieuw honderden fruitbomen doorgezaagd in Gelderland

Bij een fruitbedrijf in het Gelderse Horssen zijn dit weekend 230 fruitbomen doorgezaagd. Twee maanden geleden werden in een dorp verderop ook al honderden fruitbomen vernield bij een ander bedrijf.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over het motief voor de vernielingen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. "Men moet hier toch een tijdje mee bezig zijn geweest", schrijft de politie West Maas en Waal op Facebook.

Eerdere vernieling

Twee maanden geleden werden in Beneden-Leeuwen 320 appelbomen omgezaagd bij het fruitbedrijf van Geert van Aanholt. Bij Van Aanholt liep de schade in de tienduizenden euro's. "Het voelt alsof er iemand is overleden. Je bent radeloos", zei hij.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee acties, meldt Omroep Gelderland.