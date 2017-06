Laagvliegende helikopterpiloot laat bezoekers popfestival schrikken

Een helikopter heeft gisteravond bezoekers van festival Retropop in Emmen laten schrikken door laag over het terrein te vliegen. Volgens RTV Drenthe wordt onderzocht hoe laag de helikopter vloog en of de piloot bevoegd was daar te vliegen.

De helikopter vloog over het terrein tijdens een optreden. Volgens bezoekers leek het alsof de piloot een soort duikvlucht inzette. Via borden op het terrein liet de organisatie van Retropop weten dat het niet bij de show hoorde, maar dat het ging om een individuele en onbezonnen actie.

De politie meldt dat er met de piloot is gesproken op het politiebureau. De luchtvaartpolitie zal het voorval verder onderzoeken.