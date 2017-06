Waterpolosters vijfde bij World League, VS pakt eindzege

De Nederlandse waterpolosters hebben de World League afgesloten op de vijfde plaats. Ze wonnen hun laatste duel in Shanghai overtuigend van het gastland: 14-4 (4-0, 2-3, 4-0, 4-1).

Maud Megens, Amarens Genee en Yasemin Smit scoorden driemaal voor Oranje. Sabrina van der Sloot en Brigit Mulder troffen twee keer doel, Lieke Klaassen bleef op één treffer steken.

Nederland liep vrijdag een plaats in de halve finales mis door een nederlaag tegen Hongarije (7-8). Zaterdag won de ploeg van bondscoach Arno Havenga in de eerste plaatsingswedstrijd met 9-5 van Australië.

De ploeg van bondscoach Havenga, die in juli aan de WK in Boedapest deelneemt, speelde twee toernooien in twee weken tijd. "Ik heb 21 speelsters aan het werk gezien en we hebben twaalf wedstrijden gespeeld", vertelt Havenga op waterpolo.nl. "We hebben een goed niveau gehaald, maar door onnodige tegendoelpunten misten we de halve finales. Vervelend, maar leerzaam."

Oranje deed voor de vijfde keer mee aan de World League dat aan zijn veertiende editie toe was. De derde plaats in 2015 blijft de beste prestatie.

VS opnieuw de sterkste

Het toernooi werd gewonnen door de Verenigde Staten dat met 12-6 duidelijk te sterk was voor Canada. Het was al de elfde keer dat de eindzege naar de VS ging.

Alleen in 2005 (Griekenland), 2008 (Rusland) en 2013 (China) greep Amerika naast de titel. De ploeg is al sinds de verloren kwartfinale tegen Spanje op de WK van 2013 ongeslagen.