De sport van zondag bij de NOS

Studio Sport heeft nog meer topsport in de aanbieding vanmiddag. Vanaf 13.15 uur komen Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff in actie in de eerste manche van de MXGP van Rusland. Omstreeks 16.00 uur wordt de tweede manche verreden. Deze zijn live te zien op NOS.nl.

Vanaf 17.00 uur zijn op NOS.nl ook de FBK Games te volgen. Onder anderen Dafne Schippers, Sifan Hassan, Jamile Samuel, Nadine Broersen en Churandy Martina komen in actie in Hengelo.

In Montreal staat de Grand Prix van Canada in de Formule 1 op de rol. Max Verstappen en zijn concurrenten starten om 20.00 uur en de race is van minuut tot minuut te volgen via een liveblog op NOS.nl.