Franse verkiezingen met Macron, maar ook met Obama en Napoleon

Macrons partij bestaat nog maar een jaar en verslaat nu al de twee partijen die Frankrijk een halve eeuw lang om en om hebben geregeerd: de socialisten en de republikeinen.

"Het is een totale overwinning, de traditionele partijen worden weggevaagd", zegt onderzoeker Dominique Rousseau. Dagblad Libération had het over een "tsunami", de krant Le Parisien schreef over de "Big Bang".

Macronmania

Macron presenteerde zich direct na zijn verkiezing op het internationale toneel. Op de NAVO-top van twee weken geleden in Brussel leek het wel of hij de Amerikaanse president Trump letterlijk wilde laten zien wie de sterkste is.