Voorzorgslanding in Keulen om verdacht gesprek aan boord

Een vliegtuig van Easyjet heeft een voorzorgslanding gemaakt in Keulen-Bonn, omdat een passagier aan boord een verdacht gesprek had gehoord. De 151 passagiers moesten het toestel via de noodglijbanen verlaten. Een rugzak is na de landing opgeblazen. Drie passagiers zijn aangehouden. Zij gebruikten in een gesprek de woorden "bom" en "explosief". Over de identiteit van de drie mannen is verder niets bekendgemaakt.

Het vliegtuig vloog van Ljubljana in Sloveniƫ naar Londen. De gezagvoerder besloot tot een ongeplande tussenlanding in Duitsland vanwege het afgeluisterde gesprek en een rugzak van een van de mannen. Of er iets verdachts in de rugzak zat, is niet duidelijk.

In Keulen zijn alle passagiers door de politie ondervraagd. Het vliegtuig werd later weer vrijgegeven. Het incident leidde tot veel vertraging en het omleiden van andere vluchten.