Saif al-Islam, zoon van Muamar Kadhafi, vrijgelaten

Saif al-Islam, de tweede zoon van de Libische oud-dictator Muamar Kadhafi, is vrijgelaten uit de gevangenis in Zintan in het westen van Libië. Waar hij naartoe is gegaan, is niet bekend. Hij heeft meer dan vijf jaar gevangen gezeten voor oorlogsmisdaden tijdens de revolutie waarmee een eind kwam aan het bewind van zijn vader. Hij werd gezien als de favoriete zoon van Kadhafi en diens opvolger.

Saif al-Islam heeft geprofiteerd van een amnestieregeling van het parlement in Toebroek. Dat is één van de drie rivaliserende parlementen in Libië. De autoriteiten in Tripoli hebben daar geen gezag.

Strafhof in Den Haag

Een jaar geleden werd ook al bericht dat hij in het kader van een amnestieregeling was vrijgelaten, maar een dag later bleek dat bericht niet te kloppen.

Een rechtbank in Tripoli veroordeelde hem bij verstek ter dood voor het neerslaan van vreedzame protesten tegen het bewind van zijn vader in 2011, maar die straf is nooit uitgevoerd.

Het Internationaal Strafhof wilde hem in Den Haag berechten, maar Libië wilde hem niet laten gaan. Volgens zijn advocaat kan hij niet meer in het buitenland worden vervolgd, omdat hij al in Libië is veroordeeld.