WK-kwalificatie: alle samenvattingen van 10 juni

Groep C

In Groep C haalde Duitsland met 7-0 uit tegen San Marino. Ajacied Amin Younes tekende in de 38ste minuut voor de 4-0 en zijn eerste interlandgoal.

Stuart Dallas kan misschien wel een standbeeld in Noord-Ierland verwachten met zijn winnende doelpunt tegen Azerbeidzjan. Daarmee doen de Noord-Ieren nog volop mee voor de tweede plaats.

Noorwegen speelde in eigen huis gelijk tegen Tsjechië en daar schieten beide ploegen weinig mee op.