San Marino geen partij voor Duitsland, goal Ajacied Younes

Noord-Ierland blijft in groep C op gepaste afstand volgen. Stuart Dallas bezorgde de Green & White Army met een doelpunt in blessuretijd een moeizame uitzege op Azerbeidzjan.

Tsjechië raakte verder achterop door in Noorwegen 1-1 te spelen. Linksback Theodor Gebre Selassie gleed is Oslo voor rust de bal knap binnen. Alexander Søderlund schoot de Noren, nadat Mohamed Elyounoussi was neergelegd, in de tweede helft vanaf de stip langszij.