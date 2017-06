Viktor Lindelöf verkast van Benfica naar Manchester United. De ploeg uit de Premier League meldt op zijn website dat de 22-jarige Zweed nog wel een medische keuring moet ondergaan.

Lindelöf, die in 2015 met Zweden onder 21 het EK won, stapte in 2012 over van Västeras naar Benfica. Hij kwam tot nu toe twaalf keer uit voor de nationale ploeg van Zweden.