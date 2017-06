'Geradicaliseerde' verdachte Eindhoven blijft komende nacht vast

De man die gisteravond werd aangehouden bij het PSV-stadion in Eindhoven zit in ieder geval de komende nacht nog vast. Het onderzoek naar de man, die bij de politie bekendstaat als 'mogelijk geradicaliseerd', is nog in volle gang, meldt de politie.

De 29-jarige Amsterdammer viel gisteravond op omdat hij zich verdacht gedroeg buiten het stadion waar Guus Meeuwis een concert hield. Toen de politie hem natrok en erachter kwam dat hij mogelijk geradicaliseerd is, werd groot alarm geslagen. De hele avond waren agenten massaal aanwezig in het centrum van Eindhoven.

De politie laat niets los over de achtergronden van de man. Mogelijk wordt hij later voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer mag worden vastgehouden.

Controles

Tijdens de komende optredens van de 'Groots met een zachte G'-concertreeks van Meeuwis gelden meer veiligheidsmaatregelen in en rond het stadion. Zo zijn bezoekers vanavond extra gecontroleerd op jassen en tassen.

Het concert van vanavond wordt niet rechtstreeks uitgezonden op internet. Dat was wel de bedoeling, omdat het Meeuwis' vijftigste 'Groots'-concert is. Maar na de turbulente avond van gisteren wil de organisatie naar eigen zeggen de nadruk leggen op het concert in het stadion.