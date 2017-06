Volleyballers verslaan ook Tsjechië bij World League

De Nederlandse volleyballers hebben in het Tsjechische Budejovice hun derde zege in de World League geboekt. Na de 3-1 van vrijdag tegen Portugal werd Tsjechië met 3-0 (25-19, 25-15, 25-15) verslagen.

Ook Tsjechië had twee van zijn eerdere vier duels gewonnen, maar tegen Oranje kwam de nummer 27 van de wereld (vier plaatsen lager dan Nederland) er niet aan te pas.

Gesteund door het thuispubliek begon Tsjechië nog wel goed, maar bij 8-8 kwam Oranje langszij en daarna was de ploeg van coach Gido Vermeulen de baas. Oranje zette aanvallend veel druk, beschikte over een uitstekend blok (12 punten) en had de zege na 68 minuten in de tas.