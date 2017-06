Aanvaller politieman bij Notre-Dame is geradicaliseerde moslim

De Franse justitie beschouwt de aanval met een hamer van afgelopen dinsdag in Parijs als een terreurdaad. De verdachte was geïnspireerd door propaganda van de terroristische groepering IS, zegt het Openbaar Ministerie.

Het OM leidt dat af uit documenten die op de computer van de 40-jarige Algerijn zijn gevonden en uit politieverhoren. Daarin zei hij dat hij in korte tijd is geradicaliseerd dankzij propaganda op internet.

De man viel dinsdag op het plein voor de Notre-Dame-kathedraal een agent aan met een hamer onder het uitroepen van "Dit is voor Syri├ź". Een collega van de agent schoot de man neer.

Vrienden en familie zeggen dat ze niets van zijn radicalisering hebben gemerkt. De in Algerije geboren man studeerde journalistiek in Zweden voordat hij in 2013 naar Frankrijk kwam om aan een proefschrift in de communicatiewetenschappen te beginnen.