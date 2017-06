Week in beeld: hoe dé foto van de week (van Comey) tot stand kwam

Andere foto's die de week weergeven zie je hieronder. Vooral Groot-Brittannië stond deze week in the picture, met de nasleep van de aanslag in Londen en de parlementsverkiezingen. Maandag kwamen duizenden Londenaren bijeen om de slachtoffers van de aanslag van zaterdagavond te herdenken waarbij acht mensen om het leven kwamen.

Donderdag mochten de Britten naar de stembus. Premier May had de verkiezingen uitgeschreven om de meerderheid van haar partij in het Lagerhuis te vergroten. Maar dat mislukte: de Conservatieven raakten hun meerderheid juist kwijt. Toch regeert May door, met steun van de Noord-Ierse unionisten.

In Nederland werd deze week uitgebreid stilgestaan bij de dood van de 14-jarige meisjes Romy en Savannah. Er waren herdenkingen, bloemen, tranen en een stille tocht. In de zaak van Romy heeft de verdachte van 14 bekend, in het onderzoek naar de dood van Savannah zit een jongen van 16 vast.