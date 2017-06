Grote brand in Welkoop Hoogezand

In Hoogezand, in Groningen, is een zeer grote brand uitgebroken in een Welkoop-winkel. Vanwege de vele rook is een NL-Alert verstuurd en was een afslag van de A7 enige tijd afgesloten.

Het vuur in de winkel, waar vooral tuin- en dierenspullen worden verkocht, brak rond 17:45 uur uit. De winkel was toen drie kwartier dicht.

Ook vuurwerk dat in de winkel lag, vloog in brand. Een flat in de buurt met negen woningen werd uit voorzorg ontruimd.

Ingestort

Na anderhalf uur was de brand onder controle. Wel was toen inmiddels een deel van het pand ingestort. Een aantal knaagdieren heeft de brand niet overleefd.

Er zijn automobilisten die op de vluchtstrook van de A7 stilstaan om naar de brand te kijken. De politie waarschuwt dat ze moeten doorrijden.