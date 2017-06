'We zijn gewoon verkleed. Zo gek zijn we ook weer niet'

Dat mensen soms sceptisch zijn over cosplay, snapt ze wel. "Maar het is minder extreem dan het lijkt. We zijn gewoon mensen die verkleed zijn en zo gek zijn we ook niet. Ik ben ook maar gewoon een verpleegkundige die even afleiding zoekt. Het is anders, maar het is niet gevaarlijk anders."

Zapha voegt daaraan toe: "Het is gewoon vrienden ontmoeten, elkaar weer zien. Foto's maken en lol maken. Mensen kennen en herkennen elkaar ook op dit festival."