Nieuw in de Kamer: 'Ik zie mezelf niet met een kalasjnikov'

Het voormalig VVD-gemeenteraadslid Yesilgöz voelt zich nu als een "blije puppy", want alles is nog indrukwekkend. Ze is geboren in Ankara als kind van politieke vluchtelingen, maar vindt de VVD de meest logische keuze. "Het is de enige echte liberale partij."

Het VVD-standpunt om vluchtelingen in de regio op te vangen, heeft de volmondige steun van de VVD-nieuwkomer. Opvang in Nederland is eerder asociaal, zegt ze. "Als je alles opeens achter je moet laten, wil je niets liever dan opvang in de buurt. Dan kan je ook weer terug."

Kwint is in de Tweede Kamer haar politieke opponent. Hij was eens persvoorlichter in de Tweede Kamer, maar vertrok naar Amsterdam. "Als ik iets probeerde te regelen, kreeg ik te horen dat ik in Den Haag moest zijn." Dus is hij teruggegaan. Kwint, fervent hardrockliefhebber en met kleurrijk tatoeage tot aan zijn elleboog, voelt zich thuis in Den Haag. "We zijn een no-nonsensepartij die geen dikke beleidsnotities schrijven."

Machinegeweer

Het gaat Kwint ook om de strijd, tegen de heersende klasse en het kapitalisme. Ook Yesilgöz van de VVD is strijdbaar. In haar kamer heeft ze een foto opgehangen van een oude Armeense vrouw met een machinegeweer. Een voorbeeld? "Dat strijdbare zeker, maar ik zie mezelf niet met een kalasjnikov."