Veel minder dieren afgeschoten in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer heeft afgelopen winter in de Oostvaardersplassen ruim 800 grote grazers afgeschoten. Daarnaast stierven zeven dieren in het natuurgebied door natuurlijke oorzaak. Het aantal dode dieren is daarmee deze winter veel lager dan voorgaande jaren.

In totaal hebben 735 edelherten, 75 konikpaarden en drie heckrunderen de winter in de Oostvaardersplassen niet overleefd. Dat is een op de zes grote grazers, zegt Staatsbosbeheer. Vorig jaar was dat een op de drie. Alleen al in maart 2016 werden bijna net zo veel dieren afgeschoten als in de hele afgelopen winter.

Afschot

In het natuurgebied geldt de regel dat boswachters dieren afschieten waarvan ze verwachten dat ze de winter niet gaan overleven. Staatsbosbeheer noemt dat recreatief beheer, bedoeld om onnodig lijden van dieren te voorkomen. Het beleid is omstreden: zo is er een actiegroep van omwonenden en dierenliefhebbers met de naam Stop Tragedie Oostvaardersplannen NU.

Er is geen duidelijke verklaring voor de beduidend lagere sterfte, afgelopen winter. De winter op zich was zacht, zonnig en droog. Alleen december was relatief koud met een gemiddelde temperatuur van 1,6 graad. Toen werd zelfs even geschaatst op de Oostvaardersplassen. Misschien dat de droogte een verklaring biedt voor de lage sterfte: Staatsbosbeheer wijst er bij Omroep Flevoland op dat minder dieren zijn natgeregend.

Plannen

Intussen heeft de provincie Flevoland ingrijpende plannen voor het natuurgebied. Daarbij wordt het aantal grote grazers flink beperkt en worden de mogelijkheden om te recreƫren uitgebreid. Ook deze plannen, die in februari voor het eerst zijn besproken door Provinciale Staten, zijn omstreden - ze passen ook niet binnen de strenge, landelijke regels die gelden voor het beheer van natuurgebieden. Nog deze maand komt de provincie met uitgewerkte plannen voor de Oostvaardersplassen.