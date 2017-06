Twee naaste adviseurs van Britse premier May stappen op

Timothy zegt in een verklaring dat het slechte verkiezingsresultaat niet komt door een gebrek aan vertrouwen in May, maar door het onverwacht goede resultaat van de Labour-partij. Hill laat het bij de mededeling dat ze vertrouwen heeft in May's capaciteiten als premier.

May had de verkiezingen uitgeschreven om de meerderheid van haar partij in het Lagerhuis te vergroten. Daarmee wilde ze haar positie versterken vanwege de onderhandelingen over de brexit. Dat mislukte: de Conservatieven raakten hun meerderheid kwijt.