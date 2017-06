'Monumentale status voor plek bestorming De Punt'

De sporen bij De Punt zijn de afgelopen jaren door het project Moluks Erfgoed gedeeltelijk in kaart gebracht. "In feite is er vanuit archeologisch perspectief sprake van een slagveld, met bijbehorende sporen", zegt Wijnen tegen RTV Drenthe.

"Zo liggen er schuttersputten van de mariniers op het terrein van de golfclub. Op de plek van de trein staat een paal van de bovenleiding vol met kogelgaten. Deze paal is waarschijnlijk het meest iconische spoor van de beschieting van de trein, een object dat het hele verhaal van de kaping in zich draagt. Ik vroeg me af of dat soort resten beschermd zijn en kwam erachter dat dit niet zo is".