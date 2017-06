Pistool en duizenden euro's in vakantiehuis Oosterhout

In een vakantiehuis in Oosterhout heeft de politie gisteravond een vuurwapen en een bedrag van enkele duizenden euro's gevonden. Vier mannen en een vrouw zijn aangehouden. De recherche onderzoekt volgens Omroep Brabant of er sprake is van witwassen.

De politie kreeg gistermiddag een tip dat er mensen in het vakantiehuis waren die mogelijk een vuurwapen hadden. Toen de agenten rond 20 uur binnenvielen troffen ze een pistool met geluidsdemper aan. Ook lag er een aanzienlijk geldbedrag in het chalet - volgens de politie gaat het om "vele duizenden euro's". Het geld is in beslag genomen.

Bij de woning zijn vijf mensen aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Breda (36 en 43 jaar), een 34-jarige man uit Dordrecht en een 43-jarige man en 25-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats.