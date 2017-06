Paniek en gewonde door botsende luchtballonnen in VS

De botsing gebeurde afgelopen donderdag. Het was de hele dag kalm weer geweest in Chatsworth, een plaatsje in de Amerikaanse staat Illinois dat zijn 150-jarig bestaan vierde. Maar op het moment dat vier luchtballonnen werden klaargemaakt voor een vlucht ging een van de ballonnen door een plotselinge windvlaag voortijdig de lucht in.

Op de beelden van een toeschouwer is te zien hoe de luchtballon in aanvaring komt met een andere ballon, die daarna op drift raakt en een paar keer terug op de grond stuitert. Daarbij valt de ballonvaarder half uit de mand en als de mand opnieuw neerkomt valt hij alsnog op de grond.

De ballonvaarder is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn twee passagiers konden veilig uit de mand klimmen nadat hun ballon was geland.