Jonge Mannschaft klaar voor nieuw doelpuntenfestijn tegen San Marino

Löw heeft Julian Draxler, een van de weinige spelers met ervaring op een eindtoernooi, voor de gelegenheid aanvoerder gemaakt. Maar zijn meespelen is onzeker vanwege een knieblessure. Gisteren trainde hij apart van de groep. "Ik ga ervan uit dat hij kan spelen", zegt bondscoach Löw. "Maar als hij niet honderd procent fit is, gaan we het risico niet nemen."

Liever dan een topspeler verliezen in een interland tegen een voetbaldwerg geeft Löw zijn talenten een kans. Dat geldt voor de Duitse bondscoach zowel morgen als in de Confederations Cup, die volgende week begint. De Duitse ploeg begint in Rusland op maandag 19 juni met de wedstrijd tegen Australië.