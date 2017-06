Amsterdamse agent niet vervolgd voor doodrijden fietser

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om een agent die vorig jaar september een fietser doodreed, niet strafrechtelijk te vervolgen. De agent was op weg naar een inbraakmelding, toen hij een overstekende fietser schepte in Amsterdam.

Volgens de officier van justitie was de botsing hem niet te verwijten. De agent had namelijk voorrang. Hij reed weliswaar te hard en zonder zwaailichten, maar dat is volgens het OM te mager voor een rechtszaak. De zaak is daarom geseponeerd.

Niet zorgvuldig

Het slachtoffer was een man van 34 jaar, die 's avonds met zijn fiets de Nassaukade wilde oversteken. Hij werd geschept door een politiebusje dat met 85 kilometer per uur op weg was naar een inbraakmelding. Hij raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis.

De nabestaanden zeggen tegen lokale omroep AT5 dat het OM het besluit niet zorgvuldig genoeg heeft genomen. Ze willen via een artikel 12-procedure aan de rechter vragen om het Openbaar Ministerie alsnog te dwingen de agent te vervolgen.