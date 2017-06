Brand verwoest basisschool Eindhoven

Een grote brand heeft een basisschool in Eindhoven in de as gelegd. De gemeente is op zoek naar een andere plek waar de leerlingen van Onder de Wieken vanaf maandag les kunnen krijgen.

De brand ontstond door onbekende oorzaak rond 11.00 uur en greep snel om zich heen, al waren de omliggende woningen geen moment in gevaar. Wel zijn omwonenden via een NL-Alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten vanwege de rookoverlast.

Pingpongtafel

Veel kinderen uit de buurt stonden de brand te bekijken. "Ik hoorde dat er op een pingpongtafel een klein brandje was ontstaan", laat een van hen weten bij Omroep Brabant. "En nu staat de hele school in brand."

"Onvoorstelbaar dat hier vrijdag nog leerlingen en leerkrachten volop in de weer waren. Het is tot de grond toe afgebrand", zegt onderwijswethouder Jannie Visscher, die zelf poolshoogte nam. "Alles is erop gericht om samen met de school zo snel mogelijk nieuw onderdak te vinden."

Tweede school

Onder de Wieken is de tweede Eindhovense school die dit jaar getroffen wordt door een grote brand. In de nacht van Oud en Nieuw ging een deel van basisschool De Rungraaf in vlammen op. Zo'n 130 leerlingen kregen vervolgens tijdelijk les in het gebouw van een school in de buurt.