Concerten Guus Meeuwis in Eindhoven gaan gewoon door

De concerten van Guus Meeuwis die voor vanavond, morgen en dinsdagavond gepland staan in het Philips Stadion in Eindhoven, gaan gewoon door. Dat meldt organisator Modestus Concerts. Wel zijn er extra veiligheidsmaatregelen.

Gisteravond was bij het stadion in Eindhoven een grote politiemacht op de been. Een mogelijk geradicaliseerde man uit Amsterdam werd daarbij gearresteerd. Hij was rond 20.15 uur aan het filmen bij het stadion en kon geen goede verklaring geven voor zijn actie. Ook had hij geen kaartje voor het concert. De man was een bekende van de politie. Hij zit nog vast en wordt verhoord.

De organisatie zegt alert te zijn en maatregelen te nemen. "Maar er is geen extra reden om de concerten niet door te laten gaan." Ook de politie zet extra middelen in.

Meeuwis speelde gisteren aan het einde van het concert extra nummers op verzoek van de politie. Dat was om het publiek in het stadion te houden.