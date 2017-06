De enige wedstrijd die telt voor een Schot: tegen Engeland

In 1870 voetbalden voor het eerst een Engels en Schots team tegen elkaar. Op The Oval in Londen, een terrein dat nog altijd dienst doet als cricketveld. Beide ploegen waren samengesteld door de coach van Engeland, die voor de tegenstander putte uit in de Britse hoofdstad woonachtige spelers met een Schotse achtergrond.

De confrontatie van 30 november 1872 is wel als 'officieel' in de annalen terechtgekomen. Sterker: die wedstrijd op Hamilton Crescent in Glasgow is de geschiedenis ingegaan als de eerste voetbalinterland die ooit gespeeld is.

Het Schotse team bestond geheel uit spelers van Queen's Park, destijds de toonaangevende club in Glasgow. De thuisploeg speelde in de donkerblauwe clubtenues van Queen's Park en Engeland was gehuld in het wit, tot op de dag van vandaag de nationale kleuren.