Noord-Brabant: een provincie met twee keer zoveel varkens als mensen

Ondertussen neemt overal in het land, dus ook in Noord-Brabant, het aantal boerderijen snel af. Vooral omdat voor boeren die afhaken geen bedrijfsopvolger klaarstaat. Waar Nederland in het jaar 2000 nog bijna 100.000 landbouwbedrijven telde, zijn dat er inmiddels nog maar 55.000. In de varkenssector verdween zelfs twee derde van het aantal bedrijven: van 14.500 naar 4500.

Dat betekent niet automatisch dat het aantal dieren even hard is gedaald. In Brabant zijn er de afgelopen 16 jaar zelfs 300.000 varkens bijgekomen. Wat vooral opvalt, is dat de bedrijven die zijn overgebleven in de loop van de tijd steeds groter zijn geworden.