Topinkomens ouderenzorg nog steeds ver boven balkenendenorm

De vijftig best verdienende bestuurders in de ouderenzorg verdienden afgelopen jaar allemaal meer dan de balkenendenorm. De topinkomens zijn in 2016 gemiddeld "slechts met een schamele 0,3 procent omlaag gegaan ten opzichte van het jaar ervoor", zegt vakbond FNV.

Afgelopen jaar werd ruim 68 miljoen euro besteed aan beloningen voor topbestuurders van zorginstellingen voor ouderen. Dat blijkt uit de Actiz 50, een jaarlijkse ranglijst van de FNV. Volgens de FNV zouden van dat bedrag 1700 medewerkers extra in de ouderenzorg kunnen werken. Nog niet alle zorginstanties zijn opgenomen in de berekening, dus het bedrag zou nog hoger kunnen uitvallen.

De vier best betalende zorginstellingen geven gemiddeld meer dan een miljoen euro uit aan beloningen voor hun topfunctionarissen. Zorginstelling Espria is het gulst, met meer dan 2,6 miljoen euro aan totale bezoldiging van de bestuurders.

Naam en toenaam

De vakbond noemt de bestuurders met de vijftig hoogste salarissen met naam en toenaam in de ranglijst. Wim Driesse, oud-lid van de raad van bestuur van Stichting Curamare, voert de lijst aan met een vergoeding van in totaal ruim 400.000 euro. Dat was inclusief ontslagvergoeding.

Ook de nummers twee en drie op de ranglijst zagen hun vergoeding flink hoger uitvallen mede dankzij een ontslagvergoeding. Eelco Damen van Cordaan staat op de vierde plek. Hij is de hoogste bestuurder op de ranglijst die nog steeds werkzaam is bij dezelfde zorginstelling. Hij ontving afgelopen jaar ruim 290.000 euro.

Vanaf dit jaar gaat de nieuwe Wet normering topinkomens gelden en moeten de instellingen de hoogste inkomens terugschroeven naar een bedrag onder de balkenendenorm, dat is onder de nieuwe wet maximaal 178.000 euro per jaar. Daar krijgen ze vier jaar de tijd voor. De maximale ontslagvergoeding wordt beperkt tot 75.000 euro.

Extra wrang

De vakbond publiceert de lijst al een aantal jaar, omdat de topsalarissen van bestuurders de bond "een doorn in het oog" zijn. De FNV noemt de hoge vergoedingen voor de bestuurders "extra wrang", omdat in 2016 ongeveer 70.000 zorgmedewerkers op straat zijn gezet.