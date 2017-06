De sport van zaterdag bij de NOS

Op Court Philippe Chatrier staan vanmiddag Jelena Ostapenko en Simona Halep tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Ostapenko, de Letse verrassing van het toernooi, versloeg in de halve finales Timea Bacsinszky uit Zwitserland en staat daardoor voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi.

Simona Halep bereikte de finale van de Open Franse tenniskampioenschappen door Karolina Plisková in drie sets terug te wijzen. Als de Roemeense de finale wint is zij de nieuwe nummer een van de wereld.

De finale begint om 15.00 uur en is live te zien via NOS.nl en NPO 1. De samenvatting van het duel is te zien in het Sportjournaal en de late uitzending van Studio Sport.