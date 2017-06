'Volkswagen-importeur gaf ook koninklijke familie korting'

Auto-importeur Pon hanteerde jarenlang speciale kortingen voor lease-auto's voor leden van de koninklijke familie. Dat schrijft NRC. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix gebruikten de speciale kortingsregeling niet, maar zeker één ander lid van het Koninklijk Huis wel.

Het gaat volgens de krant om lease-auto's uit een speciaal wagenpark van de importeur van Audi en Volkswagen. Niet alleen de Oranjes, ook bekende Nederlanders en sporters konden tegen gereduceerd tarief rijden in een auto van het Volkswagenconcern.

De Rijksvoorlichtingsdienst wil tegenover NRC niet zeggen om welk lid van het Koninklijk Huis het gaat. Een woordvoerder zegt dat van de leden van het koningshuis "minstens één, maar zeker niet allemaal" van de regeling gebruik hebben gemaakt. Inmiddels zijn de speciale kortingen door Pon afgeschaft, omdat het te duur werd. Om hoeveel korting het destijds ging is niet duidelijk.

Corruptie

Dat Pon met hoge kortingen auto's heeft geleverd aan bekende mensen, komt naar voren in het justitie-onderzoek naar omkoping door het autobedrijf bij de aanbesteding van politie- en legerauto's. Een van de directeuren spreekt in de verhoren over de speciale regeling. Pon kocht vorig jaar voor 12 miljoen euro strafvervolging af.

Overigens rijdt koning Willem-Alexander onder meer in een verlengde Audi A8L. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat die auto wel tegen "normale marktcondities" is gekocht met een korting die ook voor andere zakelijke klanten geldt.