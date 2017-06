Wekdienst van 10 juni: dit gebeurde terwijl je sliep

Grote politiemacht bij concert in Eindhoven, man opgepakt

In Eindhoven is de politie gisteravond massaal uitgerukt vanwege een mogelijk geradicaliseerde man. Hij is aangehouden. De man, een bekende van de politie, was aan het filmen bij het stadion van PSV waar een concert van Guus Meeuwis aan de gang was. Hij kon geen goede verklaring geven voor wat hij aan het doen was en had geen kaartje voor het concert.

Het concert is rustig verlopen. Wel duurde het wat langer omdat de politie de bezoekers zo lang mogelijk in het stadion wilde houden.