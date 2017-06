Brabant wil meer bescherming van omwonenden megastallen

De gezondheid van mensen in de buurt van veebedrijven moet beter worden beschermd. Op dit moment zijn de landelijke regels voor deze bedrijven niet streng en niet duidelijk genoeg, zegt de Brabantse D66-gedeputeerde Anne-Marie Spierings, die wil dat dit ook een onderwerp wordt in de huidige kabinetsformatie.

Bewoners lopen onnodige gezondheidsrisico's en er komt steeds meer protest tegen de intensieve veehouderij.

Het zuidoosten van Brabant staat bekend als het gebied met de hoogste veedichtheid van Europa. Ondanks tientallen jaren discussie is het aantal varkens in de provincie de afgelopen zestien jaar alleen maar toegenomen. Het aantal veebedrijven daalt, maar in de stallen van de overblijvers staan steeds meer beesten.

Hierdoor slaat er zoveel stikstof neer op natuurgebieden dat sommige planten- en dierensoorten verdwijnen. "We hebben delen van Brabant waar gewoon te veel dieren zijn", zegt Spierings. "Bijvoorbeeld in De Peel."

Piepende adem

Steeds duidelijker wordt dat de uitstoot van de veehouderij ook gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. Zij hebben, zo liet onderzoek van onder meer het RIVM vorig jaar zien, meer luchtwegklachten, zoals hoesten en een piepende adem.

Het provinciebestuur, het eerste uit de geschiedenis zonder het CDA, wil de teugels daarom aantrekken. Begin juli worden die plannen besproken in Provinciale Staten. Een veehouder mag in de toekomst alleen nog maar een nieuwe stal bouwen als in ruil daarvoor iets meer stalruimte wordt afgebroken. Daarnaast wordt het stikstofbeleid aangescherpt en moeten verouderde stallen eerder gemoderniseerd worden (niet in 2028 maar al in 2020).