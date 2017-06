Braziliaanse president Temer ontsnapt aan afzetting

Voor het eerst in tijden was er eens goed nieuws voor de Braziliaanse president Michel Temer. Na een rechtszaak van 2,5 jaar oordeelde het Electoraal Hof met vier tegen drie stemmen dat de verkiezingsuitslag van 2014 geldig blijft. Dat betekent dat Temer voorlopig kan aanblijven als president.

Michel Temer deed drie jaar geleden mee aan de verkiezingen als running mate van Dilma Rousseff, van de linkse Arbeiderspartij PT. Rousseff kreeg net iets meer stemmen dan haar rivaal, Aécio Neves.

Neves en zijn partij, de centrum-rechtse PSDB, lieten het er niet bij zitten. Ze beschuldigden Rousseff van vals spel. Haar campagne (en dus ook die van Temer) zou zijn gefinancierd met smeergeld.

Duizenden pagina's

Het was het begin van een slepende rechtszaak bij het hoogste kiestribunaal van Brazilië. Er werden talloze sessies gehouden en de processtukken beslaan duizenden pagina's.

In de tussentijd kwamen de hoofdrolspelers van de verkiezingen van 2014 allebei ten val. Rousseff werd vorig jaar afgezet en automatisch opgevolgd door haar vice-president, Michel Temer. Opponent Neves werd eerder dit jaar geschorst als senator in verband met een corruptieschandaal.

Vier van de zeven

Maar het proces ging gewoon door, wat een grote bedreiging was voor Temer. Als het kiestribunaal de verkiezingsuitslag ongeldig zou verklaren, zou dat betekenen dat hij onterecht vice-president was onder Rousseff en haar dus onterecht had opgevolgd toen ze werd afgezet.

Deze week kwam het proces in de slotfase. Vier van de zeven rechters stemden uiteindelijk tegen het ongeldig verklaren van de uitslag.

Corruptieschandaal

Een overwinning voor Temer, die nu de handen vrij heeft om zich te richten op andere problemen. Tegen de Braziliaanse president loopt een onderzoek in verband met corruptie. Er zijn meerdere verzoeken ingediend om een afzettingsprocedure te beginnen.

Zijn hervormingsplannen dreigen vast te lopen vanwege afnemende steun in het Congres. Om over zijn populariteit bij de Brazilianen nog maar te zwijgen: nog geen tien procent van de bevolking steunt de president.