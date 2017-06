Trump en Tillerson botsen over Qatar

De Amerikaanse president Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson hebben gemengde signalen afgegeven over de verhouding van de Verenigde Staten met Qatar, dat door omringende landen wordt geboycot.

Tillerson riep Egypte, Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten op de boycot minder zwaar te maken, omdat het gewone volk eronder zal gaan lijden.

Maar even later haalde Trump juist hard uit naar Qatar. De president zei dat Qatar een geldschieter is van terroristen en dat dat onmiddellijk moet stoppen. "We moesten een beslissing nemen," zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis. "Nemen we de makkelijke weg of gaan we eindelijk moeilijke maar noodzakelijke stappen nemen. Ik heb besloten dat het tijd is Qatar te zeggen dat ze moeten stoppen met geld geven."

Tillerson prees eerder op de avond bij een persconferentie de emir van Qatar dat hij de geldstromen richting terroristen weet te onderscheppen. Wel zei hij er ook bij dat er meer gedaan moet worden.

Bondgenoten

De boycot van Qatar door de buurlanden brengt de VS in een ingewikkeld diplomatiek parket. Qatar is een bondgenoot van de VS, er zijn zo'n 10.000 Amerikaanse militairen gelegerd. Maar ook Saudi-Arabië is een belangrijke bondgenoot.

Een woordvoerder van het Witte Huis ontkende dat er gemengde signalen zijn afgegeven. Volgens hem zitten Trump en Tillerson op één lijn.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel reageerde ook nog op de kwestie. Volgens haar kunnen de spanningen alleen worden weggenomen als alle landen in de regio, inclusief Iran en Turkije, samenwerken.