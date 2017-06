Aanslagplegers Londen wilden vrachtwagen inzetten

De drie daders van de aanslag in Londen die vorige week op de London Bridge inreden op voetgangers hadden een zwaarder voertuig willen gebruiken. Ze wilden die ochtend een vrachtwagen huren, maar dat lukte niet vanwege betalingsproblemen, zegt de politie.

De drie mannen gebruikten uiteindelijk een kleiner busje.

Bij de aanslag vorige week zaterdag kwamen acht mensen om het leven. Volgens de Londense anti-terreureenheid hadden de gevolgen veel groter kunnen zijn als de daders een vrachtwagen hadden ingezet.

Nieuwe arrestatie

Vandaag werd er opnieuw een verdachte opgepakt van betrokkenheid bij de aanslag. Het gaat om een 27-jarige man uit een buitenwijk van Londen.

In de nasleep van de aanslag zijn nu in totaal 18 mensen gearresteerd. Daarvan zitten er nu nog zes vast, inclusief de man die vandaag is opgepakt. Twee van de andere arrestanten komen uit dezelfde wijk, Ilford in het oosten van Londen.