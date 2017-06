Grote politiemacht in Eindhoven om 'serieuze verdachte situatie'

Op en rond het station van Eindhoven is een grote politiemacht op de been. Er is ook een politiehelikopter te zien. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Volgens een woordvoerder van de politie was er een "serieuze verdachte situatie", die nu onder controle is.

Vlak bij het station is het stadion van PSV, waar een concert van Guus Meeuwis gaande was. Via sociale media was te zien dat er geen paniek was en het concert gewoon doorging. Het is inmiddels afgelopen en de mensen lopen rustig naar buiten.