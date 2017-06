Oud-Kamerlid en beleidsmedewerker willen samen PvdA-voorzitter worden

Spekman werd in 2012 verkozen tot voorzitter van de PvdA. Hij maakte in maart bekend dat hij dit najaar aftreedt. Hij vond dat hij niet kon aanblijven omdat discussie was ontstaan over zijn positie en hij vond dat er eenheid nodig was in de partij.

De partijvoorzitter werd door velen verantwoordelijk gehouden voor de historische verkiezingsnederlaag. Hij was campagneleider en onder zijn leiding werd een lijsttrekkersverkiezing georganiseerd die slecht uitpakte.