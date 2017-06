Nabestaanden halen verhaal bij UMC Utrecht na dood jonge vrouw

Bij het UMC Utrecht is het gisteravond onrustig geweest toen familieleden van een overleden vrouw verhaal kwamen halen. Een 35-jarige patiƫnte overleed na een betrekkelijk eenvoudige ingreep. De familie overweegt juridische stappen, schrijft het AD.

Volgens de krant ging de vrouw naar het ziekenhuis voor een dagbehandeling, waarna ze in de loop van de dag weer naar huis zou gaan. Een familielid vertelde de krant dat er bij de narcose te veel vocht is toegediend.

UMC bevestigt overlijden

Een woordvoerder van het UMC Utrecht bevestigt dat gisteren iemand is overleden in het ziekenhuis onder niet-normale omstandigheden. Hij zegt dat het incident is gemeld bij de inspectie en dat de lijkschouwer is geweest. Ook het Openbaar Ministerie wordt bij het onderzoek van de inspectie betrokken. Volgens hem heeft het ziekenhuis de juiste procedures gevolgd naar aanleiding van dit incident.

De vrouw van woonde met haar gezin in de wijk Kanaleneiland. Volgens het AD was ze een bekend gezicht in de Turkse gemeenschap in Utrecht. Vanmiddag was er bij de Turkse moskee een speciale bijeenkomst waarbij honderden Turkse Nederlanders samenkwamen. Familieleden zijn daarna met haar kist naar Turkije gevlogen, schrijft de krant.

Ziekenhuizen melden jaarlijks rond de 400 calamiteiten met dodelijke afloop bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De cijfers gaan over de jaren 2013 tot en met 2015. In 60 procent van de gevallen ging het om 65-plussers.