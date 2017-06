Slachtoffer Roman Polanski vraagt rechter zaak te stoppen

Regisseur Roman Polanski krijgt bij de rechter steun van de vrouw die hij in 1977 op 13-jarige leeftijd verkrachtte. Samantha Geimer zal de rechter vandaag vragen de zaak te stoppen. Geimer nam het in het verleden al vaker op voor de regisseur, maar dit is de eerste keer dat ze zijn zaak bepleit in de rechtbank.

Polanski gaf destijds toe dat hij een minderjarige had misbruikt, in ruil voor een strafvermindering. Daarmee verviel de aanklacht van verkrachting. Toch ontvluchtte Polanski de Verenigde Staten, omdat hij vreesde dat de rechter de afspraak niet zou honoreren. Hij woont sindsdien in Frankrijk en Polen.

Na zijn vlucht werd er een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Daardoor kan de regisseur niet vrij reizen. Zo kon hij toen hij in 2002 een Oscar won voor The Pianist de onderscheiding niet ophalen in de VS.

Polanski heeft een zaak aangespannen om het opsporingsbevel te laten intrekken. Hij wil daarvoor een verzegelde getuigenis inzien waaruit zou blijken dat de rechter destijds inderdaad hem een zwaardere straf wilde geven dan de 42 dagen die hij in een instelling had doorgebracht voor onderzoek.

Geimer steunt Polanski in deze zaak. "Ze heeft er genoeg van", zegt zijn advocaat. "De rechter speelt spelletjes met hem."