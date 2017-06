Vos breekt sleutelbeen bij val in Women's Tour

Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken in de derde rit van de Women's Tour in Groot-Brittanniƫ.

In de slotkilometer van de etappe ging Vos onderuit, waarna ze met een pijnlijke rechterarm en sleutelbeen naar het ziekenhuis vertrok voor een scan. Even later kwam Vos weer naar buiten met een mitella.