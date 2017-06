Basketbal 3x3 en BMX freestyle op Spelen in Tokio

Bij de Olympische Spelen van Tokio in 2020 maken twee sporten hun debuut. Basketbal 3x3 en BMX freestyle staan in de Japanse hoofdstad voor het eerst op het programma, zo heeft het IOC laten weten.

Basketbal is al jarenlang olympisch als het gaat om de reguliere speelwijze met vijf tegen vijf. Bij 3x3 spelen twee teams van drie spelers tegen elkaar met één basket. Nederland staat op de wereldranglijst derde bij de vrouwen en zesde bij de mannen. Bij BMX freestyle worden artistieke oefeningen gedaan, die worden beoordeeld door een jury.

In augustus had het IOC al bekendgemaakt dat karate, skateboarden, (branding)surfen, honkbal/softbal en sportklimmen in Tokio aan het olympische programma worden toegevoegd.

Meer disciplines

In totaal komen er in 2020 vijftien olympische disciplines bij, waaronder de 4x100 meter gemengde estafette bij het zwemmen en de gemengde landenwedstrijd in het judo.

In totaal zullen er in Tokio maximaal 10.901 atleten actief zijn, dat is een afname van 285. In de atletiek wordt het hardst gesnoeid: daar liggen er 105 minder startbewijzen klaar.