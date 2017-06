Trainer Markus Weinzierl moet al na een seizoen vertrekken bij Schalke 04. De club uit Gelsenkirchen wilde na een teleurstellend seizoen in de Bundesliga niet met hem verder.

Domenico Tedesco neemt de plaats van Weinzierl komend seizoen in. Tedesco komt over van Erzgebirge Aue, dat in de tweede Bundesliga uitkomt. Met die club wist de 31-jarige coach dit seizoen degradatie net af te wenden.