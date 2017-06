Pool die willekeurige vrouw doodstak, hoorde stemmen

De Pool die ervan verdacht wordt dat hij in Utrecht een Rabobankmedewerkster neerstak, zei dat stemmen hem opdroegen een vrouw neer te steken. Dat bleek vandaag tijdens de pro-formazitting op de rechtbank. De man is een zelfverklaard vrouwenhater, met nazisympathie├źn.

Er is nog meer onderzoek nodig naar de verdachte, bleek vandaag. De verdachte wordt 14 juni in het Pieter Baan Centrum opgenomen voor onderzoek. Lukasz S. is in 2013 in Polen al veroordeeld voor poging tot moord of doodslag, schrijft RTV Utrecht.

Volgens ooggetuigen botste de man in februari per ongeluk tegen de 41-jarige vrouw uit Soest op. De vrouw liep daarna nog tientallen meters door, maar zakte toen plotseling ineen en overleed later. Volgens de omstanders had Lukasz S. een groot keukenmes bij zich. Hij werd later aangehouden.