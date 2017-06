Voormalig motorcoureur Max Biaggi is vrijdagmiddag hard ten val gekomen bij een crash op het circuit van Sagittario. De oud-wereldkampioen 250 cc is momenteel manager van een Supermoto-raceteam en nam deel aan een testsessie.

Volgens Italiaanse media is Biaggi, die in 2010 en 2012 ook wereldkampioen in de Superbike werd, niet in levensgevaar.